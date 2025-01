20 Prozent reichen der FPÖ in Linz für das große Glück

In der Vorwoche hatte Landeshauptmann Thomas Stelze r auf die Frage, ob Hajart angesichts der Entwicklungen auf Bundesebene schon abzuschreiben sei, noch gemeint, man dürfe "die Rechnung nicht ohne den Wirt, also die Wählerinnen und Wähler machen".

Jetzt liegt die Rechnung am Tisch und die Volkspartei übt sich in Zweckoptimismus. Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger sieht diese Wahl als "wichtigen Schritt in Richtung Wahl 2027". Denn die Amtszeit des neuen Bürgermeisters, der in zwei Wochen in der Stichwahl zwischen Prammer und Hajart gewählt wird, dauert nur zweieinhalb Jahre.

Wie die FPÖ reagiert

Im Freudentaumel liegt hingegen der Regierungspartner der ÖVP im Land, Manfred Haimbuchner (FPÖ). "Der Einzug in die Stichwahl zeigt klar: Die Bevölkerung will die FPÖ in Verantwortung sehen. Die Linzer haben heute mit ihrer Stimme für den freiheitlichen Bürgermeisterkandidaten Raml bestätigt, dass der freiheitliche Kurs stimmt."

Haimbuchner und Raml sehen sogar Chancen, das Bürgermeisteramt zu holen.