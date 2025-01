Erste Hochrechnung in Linz: Rot eindeutig vor Blau und Schwarz

Der erste Schritt in Richtung Bürgermeister ist gemacht. Die erste Hochrechung am Sonntag um 16.30 Uhr im alten Rathaus zeigt deutlich: Der SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer kann Linz als rote Hochburg halten, er kommt bei der ersten Auszählung auf 38,9 Prozent. Gegen ihn in die Stichwahl einziehen wird Michael Raml von der FPÖ. Knapp dahinter reiht sich der Martin Hajart von der ÖVP auf Platz Drei ein.

Die Grüne Eva Schobesberger fährt beachtliche 13,8 Prozent ein, Neos, KPÖ und Liste Plus pendlen sich zwischen zwei und drei Prozent ein.

Die Wahlbeteiligung lag bei 42,2 Prozent.

An diesem 12. Jänner waren bei leichtem Schneetreiben über 151.000 Linzerinnen und Linzer aufgerufen, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin zu wählen.