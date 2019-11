Bühne frei für vier Blutsbrüder auf den Spuren von Karl May

Es ist ein Quartett der Extraklasse, das sich hier zu einem ganz speziellen Kabarettprogramm zusammengefunden hat. Schriftsteller Thomas Glavinic, Kabarettist Thomas Maurer, KURIER-Redakteur und -Kolumnist Guido Tartarotti und ORF-Moderator Armin Wolf sind seit ihrer Bubenzeit Karl-May-Fans und entführen in „Blutsbrüder“ in den bizarren Kosmos des Abenteuerschriftstellers. Am kommenden Freitag, 8. 11., gastieren die vier im Stadtsaal in Vöcklabruck (Infos und Karten: www.kuf.at).

Die Karl-May-Boygroup nimmt sich also des reichen literarischen Werkes kritisch und mit viel Schmäh an und zeigt die schräge Fantasiewelt des wahrscheinlich größten Aufschneiders der Literaturgeschichte. Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.