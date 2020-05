Bühne frei für klassische Konzerte

Melancholische Tastenklänge, wilde Violinmelodien und ausdrucksstarke Stimmen – das und vieles mehr haben die oö. Stiftskonzerte von 13. Juni bis 26. Juli zu bieten. Ein kleiner Rundgang durch das Programm:

Die Eröffnung am 13. Juni gestaltet das Brucknerorchester Linz mit Dennis Russell Davies am Dirigentenpult. Im Marmorsaal des Stifts St. Florian gibt es unter anderem Mozart, Haydn und Bach zu hören.

Das "Goldene Weanaherz" wird stilgerecht präsentiert, wenn Oscar-Preisträger Karl Markovics und Wolf Bachofner gemeinsam mit Alexander Kubelka und den Neuen Wiener Concert Schrammeln Wiener Lieder zum Besten geben (20. Juni, 20 Uhr, Minoriten Wels).

Sie ist eine weltweit gefeierte Mezzosopranistin und ist heuer mit ihrem großen Liedrecital zu Gast im Kaisersaal des Stifts Kremsmünster. Elisabeth Kulman bringt Schubert-, Schumann- und Liszt-Lieder mit (26. Juni, 20 Uhr, Stift Kremsmünster).

Es wird gegroovt, gejammt und improvisiert, wenn das Jazztrio Breinschmid zur Classic Impro bittet. Nicht nur klassisch Klassisches, sondern auch Abseitig-Ungewöhnliches gibt es zu hören, wenn Benjamin Schmid an der Geige, Stian Carstensen am Akkordeon und Georg Breinschmied am Kontrabass loslegen (10. Juli, 20 Uhr, Wels Minoriten).

Otto Lechner, Genie am Akkordeon, hat einen unkonventionellen Zugang zu Haydns Kompositionen. Umso spannender also, dass sich der Mann mit Hut und Sonnenbrille bei den Stiftskonzerten gemeinsam mit dem Schweizer Ensemble casalQuartett auf eine Reise der besonderen Art macht (17. Juli, 20 Uhr, Stift Kremsmünster).

Sie sind die "kulturellen Botschafter der EU": Concerto Köln treten an, um die junge russische Sopranistin Julia Lezhneva bei ihrem ersten Auftritt in Österreich zu unterstützen (25. 7., 20 Uhr, 26. 7., 15 Uhr, St. Florian).

Aufgrund der großen Nachfrage wird das Busshuttle-Service zu den Abendkonzerten ausgeweitet. Start ist am ehemaligen Reisebusterminal am Linzer Hauptplatz, die Bustickets (13 €) können gleich mit den Konzertkarten mitbestellt werden.www.stiftskonzerte.at