Bub stirbt nach Trainingslager

Der FC Wels trauert um den Nachwuchsfußballer Erdem Yusuf D. , der am Sonntagnachmittag völlig überraschend gestorben ist. Die Mannschaftskollegen und Betreuer des talentierten Zwölfjährigen mussten am Montag vom Psychosozialen Notdienst betreut werden. In einer Trauerbox wurden Gedanken und Wünsche für den unvorbereitet abrupt aus ihrer Mitte gerissenen Sportkameraden deponiert.