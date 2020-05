Bub (3) versteckte sich in Kasten: Große Suchaktion

In Neuhofen an der Krems (OÖ) hat am Samstag eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Dreijährigen ein glückliches Ende gefunden. Während Rettungshundestaffeln, Polizeihubschrauber und Feuerwehr unter Hochdruck nach dem Buben fahndeten, hatte sich der kleine Bub in einem Kasten im warmen Zuhause aufgehalten.

Die Eltern hatten Alarm geschlagen, nachdem der Bub plötzlich nicht mehr auffindbar war. Weil das Kind nur ein T-Shirt anhatte, war bei den niedrigen Temperaturen Gefahr in Verzug. Die Eltern mussten psychologisch betreut werden.