Brutus sorgt für den Nachwuchs

Barbara Riegler

Auch mit ihrem Rindfleisch, das wegen des Reifeprozesses 15 bis 17 Tage in einem Kühlraum abhängt, hat sich die Familie weit über die Grenzen des Bezirks einen Namen gemacht. „Wir haben 20 Mutterkühe der Murbodner Rasse und so um die 20 Kälber. Die können bei uns ganzjährig im Freien sein“, berichtet, die mit ihrem Mann vier Kinder hat: Johanna (11), Paul (8), Agnes (5) und Josefa (2). Der „Star“ am Hof heißt aber Brutus und ist ein mächtiger Zuchtstier. „Länger als drei Jahre werden wir ihn nicht behalten. Er muss ausgetauscht werden, weil wir Inzucht vermeiden wollen.“ Verkauft wird das biologische Rindfleisch ohne Knochen um 8,90 Euro pro Kilo.

Begonnen haben die beiden Landwirte auch mit der Aufzucht von Wildmasthühnern. Momentan haben sie 50 Stück, Ziel seien 250 im Jahr. „Bio-Hendln werden immer mehr zu einem Thema. Die Kunden schätzen eben Qualität“, sagt Barbara Riegler, die das Kilo vom Huhn um 8,50 Euro ab Hof verkauft.