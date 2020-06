Brutaler Raubüberfall auf Pensionisten: Einbrecher sperrten Ehepaar in Toilette

Ein Ehepaar in Ried im Innkreis ist in der Nacht zum Dienstag von drei maskierten Männern überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei gelangten die Einbrecher über den Keller in das Einfamilienhaus und überraschten die Pensionisten im Schlaf. Kurz nach Mitternacht hielten sie dem 72-Jährigen und seiner Frau, 63, eine Pistole und ein Messer vors Gesicht. Sie forderten Geld. Nachdem sie Bares bekamen, sperrten die Täter die Opfer in die Toilette ein und ergriffen die Flucht. Erst nach zwei Stunden gelang es den beiden, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen.