Noch nie war die Planung für die Schärdinger Musikpädagogin so schwierig wie im Jubiläumsjahr. Der Grund liegt auf der Hand: Corona. Im vergangenen Jahr war deswegen nur wenig möglich. Aber das Warten und die Mühen haben sich ausgezahlt. „Die Besucher sind dem Konzertsommer treu geblieben und nehmen teils auch sehr lange Anfahrten in Kauf“, so Pürmayr. „Nicht wenige kommen beispielsweise extra aus Deutschland oder aus Wien angereist.“ Für viele Interpreten ist die Kirche in Brunnenthal mittlerweile sogar so etwas wie eine musikalische Heimat. Ein Mitglied des bereits zweimal mit dem „Echo Klassik“ ausgezeichneten italienischen Ensembles „Il Giardino Armonico“, das am 28. September das Musikfestival mit zwei Konzerten abschließen wird, bringt es auf den Punkt: „Wir sind wieder zu Hause!“

Heute, am 22. 8., findet der Brunnenthaler Konzertsommer seine Fortsetzung mit dem Barockensemble 392 und der deutschen Sopranistin Marie-Sophie Pollak. Beim Konzert um 18 Uhr in der Pfarrkirche sind Instrumentalwerke, Kantaten und deutsche Arien von Georg Friedrich Händel zu hören. Die Interpreten waren vor Jahren schon mal zu Gast in Brunnenthal und feierten damals einen großen Erfolg. „Das Ensemble ist zwar auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts konzentriert“, betont Helene Pürmayr, „aber es ist immer auf der Suche nach neuen Klangfarben und Extravaganzen. So bleibt es stets am Puls der Zeit!“