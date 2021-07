Brückensperre wegen Einsturzgefahr

Als am Montagabend um 18 Uhr die stark befahrene Traunbrücke im Zentrum von Ebensee plötzlich wegen akuter Einsturzgefahr für den gesamten Verkehr gesperrt werden musste, traf das viele Anrainer und Passanten völlig unvorbereitet. Kopfschütteln und Unmutsäußerungen begleiteten die Absicherungsmaßnahmen. Sperrgitter, rote Warnlichter und Fahrverbotsschilder wurden aufgestellt. Einige Bürger vermuteten hinter der Aktion sogar einen verspäteten Aprilscherz.

Pensionist Johann Pilz durfte als einer der Letzten mit seinem Fahrrad über das marode Tragwerk rollen. Im Anschluss schwelgte er in Kindheitserinnerungen: "Ich kann mich noch gut an den Brückenbau in den 1950er-Jahren erinnern, das war damals eine Sensation." Er habe am Schulweg u. a. den Tauchern bei Fundamentierungsarbeiten zugeschaut.