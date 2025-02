Skandaljahr bringt Brucknerhaus auch finanziell in eine Schieflage

Es ist dieses sprichwörtliche schwere Erbe, das kaum jemand antreten will. In Linz sollen zwei neue Geschäftsführer die strauchelnde Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA, zu der das Brucknerhaus gehört, übernehmen.

Und Lukas macht die frühere Geschäftsführung verantwortlich: "Im Geschäftsjahr 2024 trifft uns jetzt diese fragwürdige Bilanzierung der Vorjahre mit voller Härte. Einerseits wurden im Laufe des Jahres nicht rückgestellte Zeitguthaben in der Höhe von 200.000 Euro ausbezahlt, andererseits wird in der Bilanz 2024 erstmals ein hoher Aufwand wirksam, der in den Jahren davor entstanden ist."

Und nimmt die Mitarbeiter in Schutz: „Das völlig unzureichende Monitoring bei den Überstunden ist nicht die Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr großer Einsatz hat Veranstaltungen wie die Klangwolke und den Marathon überhaupt erst möglich gemacht. Zugleich sind aber die Leitungsorgane für eine adäquate Personalkostenplanung und deren Einhaltung verantwortlich.“

Stadt muss 1,5 Millionen Euro nachlegen

Die Fortsetzung des eingeleiteten Reformprozesses ist für Prammer die Voraussetzung für eine Unterstützung durch die Stadt, die er allerdings in Aussicht gestellt hat: „Wir werden die LIVA nach einem denkbar schwierigen Jahr nicht im Stich lassen."

Er bemühe sich um einen Konsens mit den anderen Parteien, um den außerordentlichen Zuschuss in der Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu stemmen. Was beim Kassasturz auch herausgekommen ist: Dass es "erhebliche Defizite in den Strukturen und Prozessen" beim Personal- und Finanzwesen in der LIVA gibt.