Das Konzertfeuerwerk geht in die zweite Runde

Faszinierend wird es, wenn die aus Mitgliedern des berühmten Amsterdamer Royal Concertgebouw Orchestra bestehende Camerata RCO am 4. Oktober Bruckners Sinfonie Nr. 7 E-Dur in einer Kammermusikfassung zur Aufführung bringt.

Als neues Format für jüngeres Publikum gehen die BrucknerBeats am 7. Oktober in der Tabakfabrik über die Bühne. Auf eine Komposition für Lautsprecherorchester von Pierre Henry folgt eine Party mit tanzbaren Beats.

Cello-Shootingstar Christoph Heesch konzertiert am 6. 10. mit Arnold Schönbergs Cellokonzert in D-Dur. An diesem Abend spielt auch das Bruckner Orchester unter Chefdirigent Markus Poschner.

