Ein Feuerwerk des klassischen Genusses

Ein Geiger an der Violine und am DJ-Pult

Bruckner Beats. Die Plattform K+K Vienna nimmt sich der eher unbekannten Kammermusik Anton Bruckners und seiner Schüler an. Wenn dann am 1. Oktober am Ende des Konzerts die klassischen Klänge verstummt sind, geht es anders als erwartet weiter. Einer der Geiger von Plattform K+K Vienna tauscht nämlich die Violine gegen das DJ-Pult. Die Bruckner Beats beginnen ab 22 Uhr. Kirill Kobantschenko ist nicht nur seit 2001 als erster Violinist im Orchester der Wiener Staatsoper und seit 2004 als Primgeiger der Wiener Philharmoniker tätig, sondern legt in seiner Freizeit als DJ in Clubs Elektro- und Popmusik auf. Diesem Hobby geht er nun auch beim heurigen Internationalen Brucknerfest Linz nach und zeigt, dass Bruckner und tanzbare Beats kein Widerspruch sein müssen.