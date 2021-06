Orchester unter freiem Himmel, bunt bespieltes Brucknerhaus

Ebenfalls ein Fest für alle plant Dietmar Kerschbaum, Intendant des Linzer Brucknerhauses, mit der Sommermatinée am 4. Juli: „Wir wollen uns bei allen bedanken und dieser Stadt etwas zurückgeben.“ Und so viel sei schon verraten: Nächstes Jahr übersiedelt die Matinee in den Donaupark. 5 Euro kosten die Tickets. Auf der Bühne zu hören sind unter anderem der Hausherr Kerschbaum selbst sowie Starbariton Martin Achrainer, schnell Karten sichern.

Vor der Sommerpause stehen noch einige Highlights im Kulturhaus an der Donaulände an: Etwa Heidrun Maya Hagns spannungsgeladener Dialog „About Shostakovich“ am 17. 6.: Komponist Dmitri Schostakowitsch, verkörpert von Johannes Silberschneider, spricht mit einer von Andrea Eckert gespielten Unbekannten bei einer Partie Schach über sein (Privat-)Leben, eine Karriere zwischen Anpassung und Widerstand. Und über die subversive Kraft seiner Musik, die ein Klaviertrio um den Cellisten Friedrich Kleinhapl immer wieder in die Unterhaltung einflicht.

Das Programm der Saison 2021/22 steht unter dem Motto „Wege. Generationen – Familien – Schulen“. Geboten werden 212 Veranstaltungen, auch an besonderen, neuen Spielorten: Innovative Orchestermusik, viele Höhepunkte für Kinder und Familien, junge Musiktalente auf der Bühne und Topstars aus Klassik und Jazz geben sich im Brucknerhaus die Klinke in die Hand.

www.brucknerhaus.at