Bruce Lee als Vorbild

„Be Water, my Friend.“ Was meinte er damit genau? Hier das vollständige Zitat: „Leere deinen Geist, sei formlos, gestaltlos – wie Wasser. Wenn du Wasser in eine Tasse gießt, wird es zur Tasse. Du gießt das Wasser in eine Flasche und es wird zu dieser Flasche. Du gibst es in eine Teekanne und es wird zur Teekanne. Nun kann Wasser fließen und es kann etwas zerschmettern. Sei Wasser, mein Freund. Wasser kann sich an jede Situation, Umgebung anpassen, es ist nicht starr.“

Bis ins hohe Alter

Bruce Lee meint im übertragenen Sinne, dass unser Körper und Geist flexibel bis ins hohe Alter bleiben sollten. Wir sollten, wie das Wasser anpassungsfähig sein, Veränderungen annehmen können und im Denken nicht stur und starr sein. Das Wasser passt sich jeder Umgebung an und steht für Wandlungsfähigkeit. Dieses Zitat hat auch mein Leben dahin verändert, dass ich meinen eigenen Qigong Stil kreiert habe und seit mehr als 20 Jahre das „Business Qigong“ unterrichte, das im Übrigen im Juni 2021 von den deutschen gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert wurde. Ich passe mich den gegebenen Umständen an und nutze die traditionellen Übungen, die ich mit meiner Qi-Formel in die Gegenwart übertrage. Yoga mit Qigong zu verbinden ist eine neuen Herausforderung, die Helga Schörgendorfer (www.Yogo.at) und ich gemeinsam entwickelt haben.