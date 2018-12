Bringt positiv denken etwas?

Es ist wichtig, nicht alles zu nahe an sich heran zu lassen. Manche entgegnen: Ja, aber meine Freundin, meine Kinder, mein Partner hat ein Problem. Es ist nicht Ihr Problem, sondern deren Problem. Wenn Sie sich damit belasten, können Sie noch so positiv denken, wie Sie wollen, es wird sich für Sie nichts ändern.

Positives Denken und positive Einstellung sind zwei Paar Schuhe. Jeder hat Probleme. In jedem Problem liegt aber auch eine Chance. Stellen Sie sich dem Problem. Wenn Sie es positiv angehen, analysieren Sie das Problem und lösen Sie es. Das ist immer zu Ihrem Vorteil, auch wenn Sie glauben, dass es für Sie ein Nachteil ist. Die Problemlösung bringt Sie in Ihrem Leben auf alle Fälle in die richtige, positive Richtung.

Denken und reden ist zu wenig, Sie müssen auch danach handeln. Positives zieht an, genauso wie Negatives. Was ist also besser? Hier hilft Ihnen der Glaube wenig. Es hilft nur die wirkliche Überzeugung und das Handeln, sprich das Tun.

Die deutsche Lyrikerin Damaris Wieser sagte: „Letztens meinte jemand zu mir, dass ich meine Einstellung ändern und positiv denken sollte. Als ich ihn fragte, wie man positiv denkt, konnte er mir keine Antwort geben.“ Es kann Ihnen niemand sagen, was positiv ist, auch wenn Sie noch so viele Seminare besuchen und Bücher lesen. Sie können das nur allein. Das ist eine Lebensaufgabe. Nehmen Sie sie in Angriff.

Die Negativen werden einwenden, jede positive Seite hat auch eine negative. Nein, die hat sie nicht, nur wenn Sie danach suchen. Positiv denken alleine ist zu wenig. Sie brauchen eine positive Einstellung zu sich, zu den Situationen, zu anderen. Und Sie sollten es auch leben. Das heißt tun.

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann www.alois-zangerle.at, office@alois zangerle.at