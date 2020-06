Brauner Fleck oder Denkmal?

Im Denkmal des „toten Soldaten“ machten Historiker am 18. Juli in der Krypta am Wiener Burgtor eine brisante Entdeckung.

Sie fanden ein vom Bildhauer Wilhelm Frass 1935 darin verstecktes nationalsozialistisches Huldigungsschreiben. Der Künstler war zu dem Zeitpunkt bereits Mitglied der illegalen NSDAP. Nur ein Jahr später schuf Frass das vom Architekten Alexander Popp entworfene „ Pionierdenkmal“ in Linz. Auch Popp war illegaler Nazi, beide machten in der NS-Ära rasch Karriere.

Die mit einem zweiköpfigen Adler bestückte Plastik erinnert nun im Linzer Donaupark an gefallene Soldaten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Auf einem der vier großen Kupfer-Medaillons prangt etwa die Inschrift: „Pioniere wie immer / Die Pioniere und Sappeure ihren toten Kameraden“. Seit 2009 ist die Plastik auch unter Denkmalschutz gestellt.