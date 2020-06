"Braune Gülle": Eine Siedlung kämpft um Wasser

Bürgermeister Johann Würzburger (Bürgerinitiative SBU) zeigt sich gesprächsbereit, will aber "nichts überstürzen". Das Angebot der Baufirma sei an eine Privatperson gerichtet, nicht an die öffentliche Hand. "Auch die tatsächlichen Kosten und Ausführungen sind unklar", erklärt der Orts-Chef.

Pichler fürchtet weitere Verzögerungen. "Uns bleibt keine Zeit. Die Wasser-Versorgungsfahrten der Feuerwehr führen über schwieriges Gelände. Wenn es schneit, könnten sie eingestellt werden und wir müssen unsere Häuser verlassen." Für kommenden Donnerstag hat der Bürgermeister einen runden Tisch einberufen. Die Siedlung gibt es seit rund 55 Jahren, Wasser war schon immer ein Problem.