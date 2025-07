Am Mittwoch hat sich der Gemeinderat von Braunau in einer geheimen Abstimmung mehrheitlich für die Umbenennung von zwei Straßen ausgesprochen. Nämlich jener, die Franz Resl gewidmet ist und jene, die nach Josef Reiter benannt ist. Die FPÖ hatte sich in der Diskussion gegen die Umbenennung ausgesprochen, von den anderen Fraktion gab es das Bekenntnis, diesen Schritt nun zu setzen.

Der Komponist Reiter, der sich antisemitisch äußerte, "betrachtete den 'Anschluss' Österreichs an das Deutsche Reich als sein hohes Ziel und verehrte den 'Führer' Adolf Hitler, von dem er sich die Verwirklichung seiner Ideale versprach“, heißt es in dem Bericht. Reiter habe auch Kontakt zu Hitler und hochrangigen NS-Führern gehabt.

Straßennamen: Linz als Vorreiter

Die Straßenbezeichnung nach dem nationalsozialistischen Unterhaltungskünstler und Rathsherrn Franz Resl wurde in Linz etwa schon 2023 aus dem Stadtbild gestrichen. Dort entschied man sich auch, Bischof Johannes Maria Gföllner (propagierte öffentlich Antisemitismus und unterstützte die Abschaffung der Demokratie), Komponist Hans Pfitzner (radikaler Antisemit und Holocaust-Leugner) und Ferdinand Porsche, der als Lieblingsingenieur Adolf Hitlers galt, zu streichen.

Bei Porsche wurde in Linz explizit seine „zentrale Rolle in der NS-Kriegswirtschaft“ sowie die Förderung von Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen, deren Tod Porsche in seinen Lagern in Kauf genommen habe, angeführt.

Seitens des Mauthausen Komitees heißt es jedenfalls in einer ersten Reaktion unmittelbar nach der entscheidenden Sitzung des Gemeinderats: "Ein schöner, hart erkämpfter Erfolg."