Brass-Festival: Linz holt klingende Bleche auf das Podium

Musikfans kommen von Mittwoch 21. bis Samstag 24. Mai beim Brass Festival in Linz wieder voll auf ihre Kosten. Im Zentrum der Veranstaltung, die von der Landesmusikdirektion und dem Linzer Brucknerhaus auf mehreren Bühnen organisiert wird, steht heuer ein Großaufgebot der "österreichischen" Blechbläserszene. Zur Eröffnung am Mittwoch 19.30 Uhr bringen mehr als 200 Tonkünstler im Brucknerhaus eine Uraufführung des oberösterreichischen Komponisten Gunter Waldek auf die Bühne. Unter der Leitung von Karl Geroldinger begleitet das Sinfonische Blasorchester Ried unter anderen Manuel Huber ( Wiener Philharmoniker) und Peter Dorfmayr ( Wiener Staatsoper). Am Donnerstag bläst die " Brass Band Oberösterreich" unter dem Stab des Schotten James Gourley um 19.30 Uhr im Großen Saal zum Konzert. Aus England, dem Mutterland der Brass-Band-Szene, sind Richard Marshall am Cornet (Black Dyke Band) und Owan Farr am Althorn ( Cory Band) zu Gast. Eine riesige Blechbläserbesetzung samt 100 köpfigem Chor gibt am Freitag um 19.30 Uhr im Brucknerhaus Carmina Burana (Leitung Hubert Gurtner) und Bilder einer Ausstellung (Leitung Sven Birch) zum Besten. Aber auch die Linzer Innenstadt wird von Blechblasinstrumenten nur so wimmeln: So werden drei Bühnen ( Martin Luther Platz, Schillerplatz und Taubenmarkt), Freitags von 14 bis 19 Uhr und Samstags von 11 bis 17 Uhr, von verschiedensten Brass Bands bespielt. Den Abschluss des Festivals bildet dann das Landesmusikfest der oö. Musikkapellen im Linzer Stadion am Samstag. Mehrere Tausend Musiker werden dort ab 19.30 Uhr für ein riesiges Spektakel sorgen.