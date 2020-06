Brandanschlag auf Bank geklärt

Der verhaftete junge Mann gab sich höflich, zurückhaltend und gefasst. „Er spricht gut deutsch, aber er sagte am Anfang nicht sehr viel“, erklärte Polizeisprecher Adolf Wöss am Sonntag. Auf die Spur des 19-jährigen Kroaten kamen die Ermittler durch die Veröffentlichung der Bilder aus den Überwachungskameras der Bank. Trotz eines Halstuches als Maskierung ist einer der beiden Täter sehr gut auf den Aufnahmen erkennbar.

„Darum gingen auch etliche Hinweise aus der Bevölkerung ein“, berichtet Wöss. Der in Linz lebende Kroate wurde schließlich am Sonntagvormittag festgenommen und stundenlang einvernommen. Nach anfänglichem Leugnen hat der Arbeitslose dann zumindest zugegeben, am Brandanschlag auf die Filiale der Volksbank in der Linzer Wiener Straße Freitag zu Mittag beteiligt gewesen zu sein.

Der 19-Jährige meinte zur Polizei, er habe aus Geldnot gehandelt. Er wollte mit seinem Komplizen eigentlich die Bank überfallen und die Angestellten bedrohen. Dazu haben die beiden brennbare Flüssigkeit aus einer Plastikflasche ausgeschüttet und mit einem Feuerzeug angezündet.