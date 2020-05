Brand in barocker Innenstadt

In der barocken Schärdinger Innenstadt stand unterdessen ein Wohnhauses in Brand. Dieser war vom Dachbereich des Wohnhauses in der historischen Altstadt ausgebrochen. Binnen weniger Minuten wurde der Dachstuhl vom Feuer erfasst. Alle acht Bewohner konnten sich selbst retten und blieben unverletzt.

Sieben Feuerwehren wurden an die Einsatzstelle geschickt, doch das war nicht genug: eine weitere Innviertler Feuerwehr sowie Kameraden aus dem grenznahen Bayern mussten zu Hilfe gerufen werden. Die größte Herausforderung bestand darin, die benachbarten Gebäude in der dicht verbauten Altstadt zu retten. Denn die Häuser haben jeweils nur eine Mauer dazwischen. Die Brandursache ist unklar. Insgesamt standen 135 Feuerwehrleute im Einsatz.