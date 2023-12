Brand in Wohnung: 86-Jährige vergaß, Kerze auf Adventkranz zu löschen

Ein Adventkranz ist am Samstag in der Wohnung einer 86-jährigen Braunauerin in Flammen aufgegangen. Die Pensionistin war ins Bett gegangen, ohne vorher die Kerzen auszublasen, etwa eine Stunde später bemerkte sie laut Polizeiaussendung plötzlich Brandgeruch.

Als sie in der Küche nachschaute, brannte der Adventkranz schon lichterloh. Die 86-Jährige alarmierte sofort ihre Enkelin, die wiederum die Feuerwehr rief. Der Brand wurde von den 24 angerückten Feuerwehrleuten gelöscht.