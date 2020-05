Boston-Anschlag: Sicherheitsmaßnahmen für den Linzer Marathon verschärft

Nach den Bomben-Anschlägen in Boston sind die Sicherheitsvorkehrungen für den 12. Donau-Marathon in Linz am kommenden Sonntag von der Polizei verschärft worden. So soll schon in der Nacht vor dem Bewerb das Gelände genau kontrolliert werden – vor allem rund um den Hauptplatz, wo sich das Ziel befindet.

„Wir wollen nichts dramatisieren, aber ich kann nur betonen, dass wir bestens vorbereitet sind“, sagt Heinz Felbermayr vom Linzer Stadtpolizeikommando. Die für den Sport zuständige Vizebürgermeisterin Christiana Dolezal ( SPÖ) sei nach den Ereignissen in den USA erschüttert, aber: „Wir sind nicht mit Boston zu vergleichen. Ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen.“

Auch Marathon-Organisator Ewald Tröbinger geht nicht davon aus, dass Linz Schauplatz eines Bombenanschlages werden könnte. „Dafür sind wir für Terroristen zu unattraktiv.“