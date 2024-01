Vier Verletzte nach Explosion von Böller bei Glöcklerlauf

Bei der Explosion eines Böllers im Rahmen des traditionellen Ebenseer Glöcklerlaufes im Bezirk Gmunden sind am Freitag vier Personen verletzt worden. Ein 66-jähriger Mann zündete laut Angaben der Polizei am Freitagnachmittag als Startschuss für den Lauf im Ortsteil Rindbach drei Böller aus Gusseisen an.

Dazu platzierte er die Böller in einem Feld in sicherer Entfernung direkt neben dem Bachbett des Rindbaches.

Während die Zündung der ersten beiden Feuerwerkskörper wie gewohnt verlief, explodierte der letzte und verletzte durch die herumfliegenden Metallteile insgesamt vier Zuseher. Die Personen hielten sich in etwa 50 bis 100 Metern Entfernung zu den Böllern auf. Drei Zuseher wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in Krankenhäuser in Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck eingeliefert.