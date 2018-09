Böhmerwald versorgte Wien mit Brennholz

Nach einem kurzen Wegstück nach Norden erreichen wir in der Halbzeit der vierstündigen Rundfahrt den Schwarzenbergschen Schwemmkanal und treffen auf ein besonderes Bauwerk, den Hirschbergen-Tunnel. Fast 400 Meter lang, verband er zwei Gewässer und ermöglichte so das Schwemmen von Holz. Das mit zwei Ecktürmchen, fünf Zinnen und einem Spitzbogen verzierte steinerne Einlaufportal erinnert an ein Märchenschloss. List: „Die Quellen sagen, dass es sich hier um den ältesten Tunnel Mitteleuropas handelt.“ Munter wie in früheren Zeiten fließt auch heute noch das eisenbraune Wasser hindurch.

Ab jetzt führt die Radroute kontinuierlich entlang des Kanals. Wir können hautnah die ingenieurtechnische Meisterleistung erleben und verstehen, warum das Bauwerk im 19. Jahrhundert als „achtes Weltwunder“ bezeichnet wurde. Das Gefälle über die nächsten 20 Kilometer beträgt exakt 0,2 Prozent. So gleiten wir entlang der Wasserstraße entspannt dahin. Der 80 cm tiefe Kanal war typischerweise am Kanalboden 2,20 m breit und oben 2,80 m. Gespeist wurde er vom Wasser des Plöckensteiner Sees und während der Holzschwemme aus 22 Bächen, die durch Schleusen abgesperrt und in den Kanal geleitet wurden. Wir passieren mehrere der insgesamt 87 Brücken.