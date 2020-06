Bockbier und Speckknödel

Kaum weniger eine Versuchung wert sind Peter Haudums Liköre, die der findige Wirt in den Sorten Böhmerwald-Granitbock, Rotwein und Böhmerwald-Schwarzbier anbietet. Letzterer wird am besten warm mit einem Gupf Schlagobers und etwas Zimt genossen. Der Granitbock-Likör wiederum entstand in Kooperation mit der Brauerei Hofstetten und erinnert vom Geruch her an Whiskey. Auf der Zunge freilich ist er malzig-weich und ebenso wie der Rotwein-Likör eine süße Versuchung. Tipp für Weihnachten: Die Likör-Trilogie gibt's in einer geflochtenen Geschenkbox.