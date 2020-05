Boa Constrictor in Straßengraben entdeckt

Ein ungewöhnlicher Schlangenfund sorgte am Sonntag in Oberösterreich für Aufsehen. Neben einer Straße in Gmunden wurde von einer Familie eine zwei Meter lange und exotisch erscheinende Schlange entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass das Reptil von seinem Besitzer ausgesetzt worden ist.

Erst wurde angenommen, dass es sich um eine n Tigerpython handeln würde. Dunkle und ausgewachsene Arten zählen erwachsene Leoparden zu ihrer Nahrung, vor zwei Wochen wurden in den USA sogar zwei Kleinkinder von einer ausgewachsenen Tigerpython erdrosselt.