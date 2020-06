"Blei-Angst" in Pasching

Schluss mit Ärgern, Bangen, Hoffen, Abwarten, Nichtstun und Maulhalten bis wir alle enteignet sind und unser Lebenswerk verloren haben“ – So wirbt die Initiative Hochwasserschutz im Eferdinger Becken für die Teilnahme an der Kundgebung von Flutopfern, die am Samstag, um 14 Uhr am Linzer Hauptplatz beginnt. Von dort marschieren die Teilnehmer in Warnwesten und Gummistiefeln zum Landhaus, um auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen.

Gerald Zincke, Sprecher der Initiative, hält die vom Land vorangetriebene Absiedelung von 154 Familien im Katastrophengebiet für nicht notwendig: Stattdessen müsse man die Wehrbetriebsordnungen der Kraftwerke korrigieren und die Rückhaltebecken bei Bedarf absenken.

Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) will die Meinungsverschiedenheiten durch ein Gutachten klären.