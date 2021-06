Gesund, gut, bio und flott auf dem Teller

Wenn zum Beispiel beim Markttag was überbleibt, stellt sich Katharina Sageder in die Küche und kocht. „Das gesamte Tier ist wertvoll, nichts soll verschwendet werden.“ Außerdem sei das Einkochen viel Arbeit.

Ins Glas kommen nur beste Biozutaten, Rindergulasch, Pastete, Chili oder die heiß begehrte Knochensuppe, die 18 Stunden lang köchelt, hat die Familie derzeit im Sortiment. Verkauft wird unter anderem am Südbahnhofmarkt, am Trauner Bauernmarkt und am Linzer Hauptplatz sowie in diversen Bio-Hofläden.