„biiistas“ mischen die Straßen auf

Wer gerne alle Blicke auf sich zieht, sollte sich auf „biiista“-Motorräder der Firma Hammerschmid aus Bad Leonfelden setzen. Die bulligen, ungewöhnlichen Elektrofahrzeuge, die aussehen wie ein Zukunftsgefährt in einem Science-Fiction-Film aus den 1960er-Jahren, fallen sofort auf – egal, wo sie auftauchen. Nicht minder spektakulär ist das, was sich unter der Kunststoff-Haut der an Käfer erinnernden Zweiräder verbirgt. „Das Fahrgefühl ist echt geil. Ohne zu schalten, beschleunigt das Motorrad in kurzer Zeit auf 100 km/h“, ist Firmenchef Johann Hammerschmid von seinen Schöpfungen hellauf begeistert.