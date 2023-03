Ein Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum im Bezirk Vöcklabruck hat dafür gesorgt, dass die Polizei am Montag eine Diebesbande schnappen konnte. Der Detektiv erkannte die Mitglieder der Gruppe wieder, die schon früher Waren gestohlen hatten. Er rief um 12.20 Uhr die Polizei, die vier Männer an den Ausgängen festnahm. Ein weiterer Verdächtiger wurde in der Nähe mit einem Koffer voller Diebesgut geschnappt, ein sechster ging im Rahmen von Ermittlungen ins Netz.