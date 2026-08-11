Bezirk Perg: 54-Jähriger mit 3,08 Promille gestoppt
Im Bezirk Perg hat die Polizei am Wochenende einen 54-jährigen Autofahrer aus Niederösterreich angehalten. Ein Alkotest ergab bei dem Lenker einen Wert von 3,08 Promille.
Anonyme Anzeige führte zur Kontrolle
Den Anstoß zur Kontrolle gab eine anonyme Anzeige: Kurz nach 15 Uhr wurde am Sonntag eine Polizeistreife darüber informiert, dass auf der B3 in Richtung Grein ein weißer PKW in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug kurz darauf sichten, als es über die Donaubrücke in Richtung Kollmitzberg in NÖ fuhr.
Sie nahmen die Nachfahrt auf und hielten den Wagen an. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers, eines 54-jährigen Mannes aus dem Bezirk Amstetten, ergab der Alkotest den alarmierenden Wert von 3,08 Promille.
Führerschein vorläufig abgenommen
Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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