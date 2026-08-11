Bezirk Perg: 54-Jähriger mit 3,08 Promille gestoppt

Im Bezirk Perg hat die Polizei am Wochenende einen 54-jährigen Autofahrer aus Niederösterreich angehalten. Ein Alkotest ergab bei dem Lenker einen Wert von 3,08 Promille.

Anonyme Anzeige führte zur Kontrolle

Den Anstoß zur Kontrolle gab eine anonyme Anzeige: Kurz nach 15 Uhr wurde am Sonntag eine Polizeistreife darüber informiert, dass auf der B3 in Richtung Grein ein weißer PKW in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug kurz darauf sichten, als es über die Donaubrücke in Richtung Kollmitzberg in NÖ fuhr.