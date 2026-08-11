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Oberösterreich

Bezirk Perg: 54-Jähriger mit 3,08 Promille gestoppt

In Schlangenlinie unterwegs: Ein Niederösterreicher wurde nach einer Anzeige auf der B3 angehalten.
11.08.2026, 08:58

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++ THEMENBILD ++ "POLIZEI" : ALKOHOLMESSGERÄT

Im Bezirk Perg hat die Polizei am Wochenende einen 54-jährigen Autofahrer aus Niederösterreich angehalten. Ein Alkotest ergab bei dem Lenker einen Wert von 3,08 Promille.

Anonyme Anzeige führte zur Kontrolle

Den Anstoß zur Kontrolle gab eine anonyme Anzeige: Kurz nach 15 Uhr wurde am Sonntag eine Polizeistreife darüber informiert, dass auf der B3 in Richtung Grein ein weißer PKW in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug kurz darauf sichten, als es über die Donaubrücke in Richtung Kollmitzberg in NÖ fuhr.

Großkontrolle bei Festival: 29 beeinträchtigte Lenker gestoppt

Sie nahmen die Nachfahrt auf und hielten den Wagen an. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers, eines 54-jährigen Mannes aus dem Bezirk Amstetten, ergab der Alkotest den alarmierenden Wert von 3,08 Promille.

Führerschein vorläufig abgenommen

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Blaulicht Amstetten
kurier.at, Agenturen  | 

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