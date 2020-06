Ein Toter bei Hubschrauberabsturz

Auf einmal hat man’s gehört, das Rattern von den Rotorblättern. Und dann war Totenstille“, schildert Ohrenzeuge Martin O.: In Kirchham in Oberösterreich stürzte Samstagnacht ein Hubschrauber ab. Pilot Andreas Aigner aus Salzburg starb. Seine beiden Passagiere Jane-Beryl S., bekannte Unternehmerin aus Gmunden, sowie Josef W. aus St. Florian am Inn überlebten schwer verletzt.

Das Unglück dürfte passiert sein, als der Helikopter bereits auf dem Weg retour zum Flugplatz in Gschwandt war. Dort ist er auch gestartet. Der Rundflug führte bis in die Steiermark: Da W. am Samstag den 45. Geburtstag feierte, könnte es sich um ein Geschenk gehandelt haben. Die Absturzursache ist völlig unklar: Augenzeugen gibt es keine, die Absturzstelle liegt mitten im Wald. Helfer und Polizei mussten sich in der Dunkelheit erst mühsam den Weg zum Wrack erkämpfen. Wimmern eines der Opfer führte sie zur Unfallstelle.