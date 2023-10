Bewaffneter Überfall auf Trafik in Linz

"Hände hoch, alle. Das ist ein Überfall!" - Mit diesen Worten überfielen zwei maskierte Täter am Freitagvormittag eine Trafik in der Neuen Heimat in Linz.

Mit vorgehaltener Pistole forderte einer der Maskierten die zwei Mitarbeiterinnen auf, die Kasse zu öffnen. Eine Kundin wurde gezwungen, ihr Handy wegzulegen.

