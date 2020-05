Bevor der Tod euch scheidet

Fünf Tote in Oberösterreich innerhalb einer Woche – und immer waren Beziehungsstreitereien die Auslöser: Michael H. wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin erdrosselt zu haben. Tagelang war der Trauner auf der Flucht. Am Mittwoch stellte sich der 34-Jährige in Prag den Behörden. Sein Facebook-Eintrag zur Tat mutet skurril an: "Bin ein Mörder, bin ein schlechter Mensch – hab euch alle lieb!"

Ein schwelender Streit dürfte vergangene Woche auch in Alberndorf eskaliert sein. Der Mann brachte zuerst seine Verlobte um und erhängte sich anschließend. Der Täter wohnte trotz Trennung noch immer im Wohnwagen vor dem Haus.

Die Nachbarn hatten keine Unstimmigkeiten bemerkt, "sie haben gerade noch gemeinsam im Garten gearbeitet." Bei einem 54-jährigen Lichtenberger dürfte die Ohnmacht aber so groß gewesen sein, dass er im Schlafzimmer zuerst seine Lebensgefährtin erschoss, bevor er sich anschließend im Keller selbst richtete.