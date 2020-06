Bettelei-Gipfel: "Experten fehlen"

Ohne derartige Experten sei eine Verbesserung der Lage für alle Beteiligten jedoch nicht zu erwarten. "Für uns drängt sich der Eindruck auf, dass die Politik – getrieben vom Boulevard – nur nach einer neuen Handhabe sucht, um Armutsreisende aus den Innenstädten zu vertreiben." Es sei aber illusorisch zu glauben, dass polizeiliche Repression Menschen davon abhalten werden, ihre Heimat zu verlassen: "Es ist pure Not, die sie antreibt."

Diabl appelliert nun an die Politik, ähnlich – wie in der Stadt Salzburg – eine seriöse Bestandsaufnahme der Bettlerszene in Linz in Auftrag zu geben. "Bisher fehlen dazu Zahlen und Fakten."

Bild: Picturenews.at