Betrunkener Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in OÖ

Die oberösterreichische Polizei hat am Samstagabend einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen und angezeigt. Der Mann, ein 40-jähriger mongolischer Staatsbürger, war wegen seines Zustands an einer Tankstelle in Stadl-Paura aufgefallen. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Alkotest bei dem Mann ergab 2,54 Promille.