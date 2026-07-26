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Oberösterreich

Betrunkener Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in OÖ

Ein Alkotest ergab 2,54 Promille.
26.07.2026, 17:41

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Auf der Uniform ist ein Abzeichen der Polizei mit dem österreichischen Bundesadler zu sehen.

Die oberösterreichische Polizei hat am Samstagabend einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen und angezeigt. Der Mann, ein 40-jähriger mongolischer Staatsbürger, war wegen seines Zustands an einer Tankstelle in Stadl-Paura aufgefallen. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Alkotest bei dem Mann ergab 2,54 Promille.

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Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Lkw-Fahrer zuvor an der Stiftskreuzung in Lambach einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht hatte und danach einfach weitergefahren war.

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Agenturen  | 

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