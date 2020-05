Betrunken mit Bagger in Bach gestürzt

Der 22-jährige Martin H. nahm Freitagabend in Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, unbefugt einen 7,5 Tonnen schweren Bagger in Betrieb. Nach kurzer Fahrt auf einem Privatgrundstück stürzte der Mann mit dem Fahrzeug über eine Böschung in den Hochwasser führenden Pesenbach.

Der Bagger überschlug sich und kam seitlich im Bachbett zu liegen. H. blieb unverletzt, er rettete sich völlig durchnässt ans Ufer. Ein Alkotest verlief positiv. Der Bagger wurde erheblich beschädigt, er wurde von der Feuerwehr geborgen.