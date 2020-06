Betrugsanzeige gegen Gutachter

In seiner Expertise hatte Geretsegger 14 neurologische Testverfahren aufgelistet, die er am 17. April bei Molnar durchgeführt haben will. „Unauffällig“, lauteten die jeweiligen Befundergebnisse. Dem Landesgericht Linz, das die Untersuchungen in Auftrag gegeben hatte, stellte er im Juni eine Gebührennote in Rechnung.

Allerdings: Molnar behauptet, dass der Primar diese Tests (u. a. „Knie-Haken-Versuch“, „Ein-Bein-Stand“, „Romberg-Tretversuch“ und „Unterberger Tretversuch“) gar nicht durchgeführt hat. Er reklamiert, dass für deren Durchführung beispielsweise eine Versuchsliege hätte vorhanden sein müssen, die es in Geretseggers Praxis angeblich aber nicht gab.

Auch seien etwa beim „Unterberger-Tretversuch“ (50 Schritte mit geschlossenen Augen gleichmäßig auf der Stelle treten) die Bewegungsabläufe mittels Kamera aufzuzeichnen und müssten durch entsprechende Computerauswertungen nachweisbar sein. Auch das sei nicht geschehen.

„Ich war nicht länger als eine Stunde in Geretseggers Praxisräumen. In dieser Zeit musste ich mehrere Fragebögen ausfüllen und ihm meine Krankengeschichte schildern“, sagt Molnar. Hätte es dazu noch körperlich stark beanspruchende Testverfahren gegeben, wären sie ihm sicherlich in Erinnerung geblieben. „Ich sehe nicht ein, dass er Geld für Befunde kassiert, die er nicht gemacht hat“, sagt Molnar.