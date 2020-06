Betrüger kassieren bei trauernden Angehörigen

Laut Oberhuber dürften die Betrüger europaweit agieren. "Es scheint sich um eine ganze Bande zu handeln. Ich weiß inzwischen auch von Fällen in der Steiermark, in Niederösterreich und Wien."

Die Täter erfuhren die Namen der Verstorbenen aus jenen Parten, die tatsächlich von Bestattern im Internet veröffentlicht worden sind. Mit geringem Rechercheaufwand kommen sie zu den Adressen der Angehörigen. Gleichzeitig haben sie auch die Namen der jeweiligen Bestattungsunternehmer.

"Das besonders Verwerfliche ist, dass bei der Methode Menschen abgezockt werden, die sich aufgrund der akuten Trauer in einem psychischen Ausnahmezustand befinden", betont Oberhuber.

Wer nicht genau kontrolliere, könne Betrügern leicht zum Opfer fallen. Bei den aktuellen Fällen wurden die Rechnungen so gestaltet, dass die jeweiligen Posten einzeln aufgeschlüsselt waren. "Den Betroffenen ist sogar ein Rabatt in Höhe von 66 Euro in Aussicht gestellt worden." Der Betrag sollte binnen fünf Tagen beglichen werden, ansonsten würden zusätzliche Kosten anfallen. Auch eine deutsche Kundenservicenummer, eine Faxnummer und eMail-Adresse wurden angeführt. "Die Kopie der gesamten Parte ist ebenfalls abgedruckt."

Die Polizeiinspektion Neuhofen/Krems ersucht allfällig weitere Betroffene, sich unter der Telefonnummer 059133-43139 zu melden.