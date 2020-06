Betriebe investieren weiter in Tschechien

Rund 400 Unternehmen (österreichweit sind es 1800)haben sich in Tschechien niedergelassen. Eines davon ist der Spritzgussmaschinenhersteller Engel mit Sitz in Schwertberg, Bezirk Perg. 2001 hat der Leitbetrieb mit zwölf Mann ein Werk in Kaplitz eröffnet. Heute ist Engel mit 610 Mitarbeitern bereits der größte Arbeitgeber in der gesamten Region. Gefertigt werden Bleche, Maschinen und Elektroschränke. "Es gab von Anfang an sehr positive Erfahrungen mit Mitarbeitern, Behörden und Gewerkschaften", so Engel-Sprecherin Susanne Zinckgraf.

Auch der Grieskirchner Landmaschinenhersteller Pöttinger nahm die Produktion 2000 in Vodňany nahe Budweis auf. Von den insgesamt 1600 Mitarbeitern arbeiten derzeit 400 in Tschechien, Ausbaustufen sind in Planung. Weitere Big Player, die sich am tschechischen Markt verankern konnten, sind die voestalpine, Banner Batterien und Schachermayer aus Linz, die Greiner-Gruppe aus Kremsmünster, der Pettenbacher Elektrotechnikkonzern Fronius, Hödlmayer-Transporte aus Schwertberg, die Welser Tiger Coatings sowie die Raiffeisenlandesbank OÖ und die Oberbank. Laut Wirtschaftskammer gäbe es vor allem noch Chancen in der Automobilindustrie – angetrieben von Firmen wie Škoda Auto oder Hyundai Motor Manufacturing Czech . Doch Tschechien zog nicht nur Produktionsbetriebe, sondern auch Touristik- und Immobilienentwickler an. So ist Lukas Dorn-Fussenegger aus Leonding bei Linz heute mit 1,6 Mio. Seegrund der größte private Liegenschaftsinvestor des grenznahen Lipno-Stausees.