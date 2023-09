Betagter Autolenker fuhr in Gastgarten: Drei Personen verletzt

Ein 79-jähriger Autolenker ist am Dienstag in Bad Leonfelden im Bezirk Urfahr-Umgebung in einen Gastgarten gefahren und hat drei an einem Tisch sitzende Personen teils schwer verletzt.

Der Unfalllenker, der vor dem Cafe geparkt hatte, gab an, er könne sich nicht erklären, wieso das Auto plötzlich losgefahren sei, berichtete die Polizei.

Der 79-Jährige hatte sein Auto auf einem Parkplatz in Richtung des Cafés abgestellt. Seine Frau stieg aus und er blieb im Wagen sitzen. Nach einigen Minuten fuhr der Pkw mit großer Beschleunigung in den Schanigarten, schilderte die Polizei den Hergang. Drei Frauen im Alter von 84, 60 und 35 Jahren wurden dabei gegen eine Mauer geschleudert.

Frauen verletzt

Die 60-Jährige wurde dabei schwer, die 35-Jährige und die 84-Jährige unbestimmten Grades verletzt.

Der Lenker gab an, dass er gerade etwas in seinen Kalender eingetragen habe, als der Wagen nach vorne fuhr. Er könne sich das nicht erklären.