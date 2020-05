Besser, schlechter oder gleich: Wie sich das Linzer Stadtbild veränderte

Heute noch sind Betrachter gebannt, wenn sie Bilder von Halbstarken sehen, die mit Lederjacken und grimmigem Blick in den 1950ern über das Linzer Urfahraner-Jahrmarktgelände streiften. Kaum vorstellbar ist in diesen Tagen, wie sich die Straßenbahn in den 1920ern ihren Weg durch verwinkelte Gassen im Stadtteil Ebelsberg bahnte. Aufnahmen aus einer vergangenen Zeit üben mit ihrem historischen Flair eine große Faszination aus. Das hat auch das Archiv der Landeshauptstadt erkannt, das sich in dem Projekt „Linz_Einst/Jetzt“ auf die Suche nach Veränderungen im Stadtbild in den vergangenen 120 Jahren gemacht hat. Bereits zum dritten Mal hat die Einrichtung nun einen Bildband herausgebracht, der den alten Aufnahmen aktuelle Fotos aus derselben Perspektive gegenüberstellt.

"Das Reizvolle dabei ist, dass sich in Linz total viel gewandelt hat. Jeder findet andere Veränderungen“, erklärt Walter Schuster, Direktor des Stadtarchivs den Grundgedanken hinter dem Konzept, das gleichzeitig auch eine Ausstellung im Wissensturm umfasst. Um markante Änderungen im Stadtbild zu finden, sei es gar nicht nötig, hundert Jahre zurückzugehen. „Alleine in den vergangenen 24 bis 30 Jahren hat sich viel getan.“ Beispiele gibt es genug: Man denke nur an den Umbau des Bahnhofsviertels oder den Ausbau der Uni in Dornach. „Dann sind die Betrachter aber überrascht, dass ein Gebäude gleichgeblieben ist.“

Manchmal würden Häuser sogar besser aussehen als noch vor 30 Jahren. Der Hauptplatz sei so ein Fall, wo in den 1980ern die Altstadtsanierung zum Vorteil des Stadtbilds eingesetzt hat.

Ungewohnt für Jüngere sind auch Aufnahmen der Innenstadt aus den 1970ern, wo sich noch geparkte Autos um die Pestsäule scharrten. „Der Hauptplatz war damals der größte Parkplatz der Stadt“, erklärt Schuster. Total verändert hat sich auch die Donaulände wenige Schritte entfernt. Bis in die 1950er- Jahre gab es dort ein richtiges Hafenviertel, mit allem, was damals dazugehörte. Wo heute die großen Kulturbauten wie das Kunstmuseum Lentos oder das Brucknerhaus stehen, löschten früher die Schiffe ihre Ladung. Und in unmittelbarer Umgebung versprühten zwielichtige Wirtshäuser einen Hauch von Verruchtheit.



