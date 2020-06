Besitzer sollen länger zur Schulung

Für Markus Reitsamer, der für die Grünen im zuständigen Unterausschuss sitzt, ist eine Ausbildung in größerem Umfang denkbar. „Ich halte vier Stunden Theorie und sechs Stunden Praxis für sinnvoll. Wenn ich Autofahren will, brauche ich für den Führerschein auch nicht nur die Theorie.“

Uneinig sind sich die Abgeordneten aber über die Kontrolle der Leinen- und Beißkorbpflicht. „Wir sind dafür, dass Ordnungswachen in Städten und Gemeinden wie in Linz und Wels strafen dürfen, wenn die Bestimmungen nicht eingehalten werden“, betont FP-Abgeordnete Adalbert Cramer. Auch die ÖVP kann dem Vorschlag etwas abgewinne. Davon hält Entholzer aber wenig. „Das Aufnehmen von Personalien ist klare Kompetenz der Polizei.“

VP-Klubobmann Stelzer regt auch an, über die Höhe der Strafen zu diskutieren, wenn die Besitzer ihren Vierbeinern keine Leine und keinen Maulkorb anlegen. Eine Erhöhung des Bußgeldes kommt jedoch nicht gut an. „Die bestehenden Strafen reichen aus. Nur wird wenig durchgegriffen, weil die Polizei andere Aufgaben erfüllen muss“, glaubt Cramer.