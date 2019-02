Berufsmusiker-Trio mit „Quetschn-Pop“ und Synthesizer

Bis hierhin war es ein langer Weg. Die drei besuchten das BORG in der Linzer Honauerstraße mit Schwerpunkt Popular- und Computermusik. 2011 gründeten Ritt und Fröhlich gemeinsam mit dem Stiftergym-Absolventen und Lalá Vocalensemble-Mitglied Mathias Kaineder die „ Folkshilfe“ als Straßenmusik-Projekt. Zwei Jahre später folgten die ersten Konzerte mit dem Kirchschlager auf heimischen Bühnen.

Ende 2014 wurde das Trio schließlich zur Vorauswahl des österreichischen Beitrags für den Eurovision Song Contest 2015, der in Wien ausgetragen wurde, eingeladen. In der ORF-TV-Show „Wer singt für Österreich?“ kämpften 16 Musiker und Bands um den Einzug ins Finale. Die „ Folkshilfe“ erreichte mit ihrem Song „Seit a poa Tog“ unter den sechs Finalisten den vierten Platz. In dieser Zeit entstand auch der Song „Who you are“. „Es war eine super Erfahrung“, sagt Ritt. „Die Aufmerksamkeit, die wir dadurch bekommen haben, hat definitiv zu unserem Erfolg beigetragen.“