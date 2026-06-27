Schwerer Sturz am Großen Pyhrgas in OÖ: Bergsteiger bewusstlos

Beim Abstieg vom Großen Pyhrgas (2.244 Meter) im südlichen Oberösterreich ist am Samstagvormittag ein 60-jähriger Mann zu Sturz gekommen. Der Bergsteiger rutschte in der Folge rund fünf bis acht Meter ab und überschlug sich mehrmals.

Dann blieb er kurzzeitig bewusstlos liegen. Nach Absetzen eines Notrufs wurde der Mann verletzt vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kirchdorf geflogen. Der Bergsteiger war am frühen Morgen gemeinsam mit seiner Frau zu der Tour aufgebrochen.

Frau wurde mit Tau geborgen

Ebenfalls vom Hubschrauber geborgen wurde am Samstagvormittag auch eine 33-jährige Frau aus dem Drachenwand-Klettersteig am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck). Wie die Polizei informierte, verspürte die Oberösterreicherin etwa in der Mitte des Steigs plötzlich starke Schmerzen im rechten Vorfuß. Die Frau konnte nicht mehr weitergehen und vermutete einen Ermüdungsbruch.

Sie und eine Begleitperson alarmierten gegen 8.25 Uhr die Einsatzkräfte. Mehrere Bergretter stiegen zu der Verletzten auf. Der Rettungshubschrauber Martin 3 aus Scharnstein konnte die Frau schließlich gut eine Stunde nach dem Notruf am Tau bergen und in das Salzkammergut Klinikum nach Gmunden fliegen. Für die Bergrettung Mondseeland war es bereits der zweite Einsatz am Drachenwand-Klettersteig binnen einer Woche. Erst am vergangenen Sonntag musste ein 62-jähriger Bergsteiger wegen Kreislaufbeschwerden, Schwindel und Übelkeit geborgen werden.