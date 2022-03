Kunst und Kultur für den Frieden

Wie soll man der derzeitigen kriegerischen Gewalt in der Ukraine, den Drohgebärden der Macht und dem Unfrieden auch in anderen Weltteilen begegnen? Künstlerinnen und Künstler können das einsetzen, was sie haben: die Kunst. Andreas Baumgartner, Leiter des Linzer Theater des Kindes, von dem die Idee zum Benefizabend „Gedichte und Lieder gegen den Krieg“ ausging, trat kurz nach Kriegsausbruch mit Cornelia Metschitzer und Rudi Müllehner, Leitungsduo der Tribüne Linz, in Kontakt. Das Trio überlegte ein Programm und ein Team für einen literarisch-musikalischen Abend. Ehrenamtlich dabei sind am 15. und 16. 3., 19.30 h, in der Tribüne Linz Musicalstar Daniela Dett, die Schauspielerinnen Gabriele Deutsch, Ingrid Höller und Simone Neumayr, Schauspieler und Regisseur Thomas Pohl und viele andere.