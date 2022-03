Kunst und Kultur gegen den Krieg

„Dieser Krieg wird uns noch sehr lange beschäftigen, über viele Jahre hinaus“, meint Hermann Schneider, Intendant des Linzer Landestheaters. Also hat er sich entschlossen, ein Benefizkonzert zu initiieren, das am 29. 3. unter dem Titel „Give peace a chance“ stattfindet.

Künstlerinnen und Künstler des Landestheaters Linz wollen so ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und für ein friedliches Miteinander setzen. Mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine, Russland, Serbien, Deutschland, Spanien und Österreich treten sie an diesem Abend gemeinsam auf und lesen, singen, spielen. Das gesammelte Geld kommt der Initiative „Nachbar in Not“ zugute.

Auf der Bühne

Intendant Hermann Schneider wird selbst auf der Bühne stehen und einen Text lesen, weiters zu sehen und zu hören sind Eva-Maria Aichner, Ilona Revolskaya, Helmuth Häusler, Sebastian Hufschmidt, Angela Waidmann, Katharina Hofmann, Gunda Schanderer, Jakob Kajetan Hofbauer, Kateryna Lyashenko, Maryna Lopez, Isabella Campestrini, Cecilia Pérez, Andreas Erdmann, Anna Alàs i Jové, Joachim Werner, Nebojša Krulanovic.

„Wir hoffen, dass es voll sein wird. Wir haben den Zugang sehr niederschwellig gehalten“, erklärt Schneider. Sprich, der Eintritt ist frei und es gibt Zählkarten vor Ort direkt am Veranstaltungstag.

Auf dem Programm stehen unter anderem ukrainische Volkslieder sowie ein Duett zwischen einer ukrainischen und einer russischen Sängerin.