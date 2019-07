Beim Reisen an die Umwelt denken

Lara Leik: Zugfahren muss günstiger werden

Für den Umweltschutz geht sie auf die Straße, organisiert, schult neue Mitglieder ein, ist da, wo man sie braucht: Lara Leik ist aktiv bei der Fridays For Future-Bewegung in Linz mit dabei. In ein Flugzeug steigt die 26-Jährige, die derzeit in Linz und Salzburg studiert, so schnell nicht mehr: „Letztes Jahr musste ich noch ein Mal fliegen, aber da hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen,“ erzählt sie. Beim Klimaschutz solle jeder seinen persönlichen Anteil leisten, aber die Politik sei für das große Ganze gefragt: „Es kann nicht sein, dass Fliegen günstiger ist als Bahnfahren. Da rennt gewaltig was schief.“ Leik fordert deshalb: Steuern auf Flugtickets und dieses Geld in den Bahnverkehr und in günstigere Zugtickets investieren.

Auch im Alltag nimmt Lara Leik das Thema nicht auf die leichte Schulter: „Wenn ich doch mal das Auto statt der Öffis benutzen muss, dann gleiche ich aus, sprich ich rechne mir die gefahrenen Kilometer und den damit verbundenen CO2-Ausstoß aus und spende diese Summe dann an Klimaprojekte. Das soll natürlich eine Ausnahme bleiben.“ Das sei auch eine kurzfristige Lösung für viele, die etwa beruflich fliegen müssten.